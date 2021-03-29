Оренбург, , 12:18 — REGNUM В 18 муниципальных образованиях Оренбургской области выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 28 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 39 849 носителей коронавируса, среди которых 3428 — это дети. На 100 тыс. населения приходится 2022,42 случая заболеваемости.

От коронавирусной инфекции излечились 36 520 оренбуржцев. Жертвами COVID-19 стали 725 человек. За последние стуки зарегистрировано две смерти.