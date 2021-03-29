Уфа, , 12:19 — REGNUM Два человека получили тяжелые травмы в результате ДТП на автотрассе в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

Сообщается, что днем 28 марта на 21 км автотрассы Оренбург — Уфа столкнулись автомобиль «Daewo Nexia», за рулем которого находился 23-летний водитель, и дорожная машина «КДМ-7881», которая двигалась в попутном направлении. На фото, которое представила пресс-служба городского ГИБДД, видно, что легковой автомобиль полностью сгорел.

Отмечается, что в этом ДТП пострадали водитель автомобиля «Daewo Nexia» и 27-летний пассажир, который находился в этой машине. Их срочно доставили с больницу.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате ДТП пострадала беременная женщина.