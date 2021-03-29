Москва, , 12:16 — REGNUM Правительство РФ поручило Роспотребнадзору подготовить предложения по детскому отдыху в детских оздоровительных лагерях. Об этом 29 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами.

Петр Кончаловский. Лето. 1939

«Детский отдых в этом году обязательно должен состояться», — заявил он.

Мишустин напомнил, что в 2020 году, несмотря на действовавшие ограничения, по которым ДОЛы были заполнены лишь наполовину, в них отдохнули 1,3 млн ребят. При этом вспышек заболеваемости среди детей и персонала удалось избежать.

В 2021 году, по словам Мишустина, заполняемость учреждений может увеличиться на четверть. Соответствующий документ проходит общественное обсуждение.