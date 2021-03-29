Мадрид, , 12:14 — REGNUM Власти Испании приняли решение о продлении ограничений на несущественные поездки на территорию страны до 30 апреля 2021 года. Соответствующий пункт указан в документе, опубликованном в официальном правительственном вестнике.

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Ограничения коснутся граждан стран, не входящих в зону ЕС или Шенгенскую зону. Отмечается, что данный шаг обусловлен кризисом сферы здравоохранения, вызванным пандемией коронавируса.

Помимо этого, с 30 апреля отменяются ограничения на доступ по суше в Шенгенскую зону через КПП на границе с Гибралтаром.