Ульяновск, , 12:14 — REGNUM В Ульяновской области вылечились от COVID-19 ещё 98 человек, новых летальных исходов нет. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 29 марта, в Ульяновской области всего официально выявлено 50 625 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 102.

Вылечились в регионе 47 284 человека, доля выздоровевших составляет 93,4%. Из них за последние сутки победили болезнь 98 пациентов. В настоящее время с диагнозом COVID-19 продолжают лечение 2382 пациента.

Новых летальных исходов нет. Всего в Ульяновской области умерли 959 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в трёх муниципальных образованиях Ульяновской области реализуется инновационный проект «Навигатор общественного здоровья». Власти отмечают, что он «позволит узнать, на какие заболевания следует обратить внимание жителей региона и какие возможны меры их предупреждения».