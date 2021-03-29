Кишинёв, , 12:19 — REGNUM Молдавия не получит 60 млн евро, обещанные Румынией по соглашению о технической и финансовой помощи от 2010 года. Этот документ утратил силу, написала молдавский президент Майя Санду на своей странице в Facebook.

Соглашение предусматривало предоставление Кишинёву 100 млн евро, но за десять лет Бухарест передал только часть этих денег. Теперь власти Румынии, сообщила Санду, уведомили Молдавию о прекращении действия соглашения, и Кишинёв остался без важной финансовой поддержки.

60 млн евро остались неиспользованными, так как молдавское правительство Иона Кику в ноябре 2020 года не стало подписывать шестой дополнительный протокол к соглашению. Нынешнее правительство, члены которого лишь временно исполняют свои обязанности, не приложило усилий для сохранения этой договорённости, отметила она.

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