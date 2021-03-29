Джакарта, , 12:12 — REGNUM В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии повреждены шесть электрических распределительных подстанций, сообщает Kompas.

Из-за повреждения электросети пострадали 1078 потребителей электроэнергии.

«Мы пытаемся нормализовать подачу электричества и сотрудничаем с правительством по этому вопросу», — заявили в государственной электроэнергетической компании Индонезии PLN.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара, возникшего на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina, пострадал 21 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за пожара на НПЗ в Индонезии пострадал 21 человек