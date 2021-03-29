Киев, , 12:16 — REGNUM В посёлке Счастье, который находится на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, пройдут «антитеррористические учения». Об этом сообщила 29 марта пресс-служба Операции объединённых сил (ООС) Украины.

«30−31 марта в. Счастье, в рамках проведения операции Объединенных сил при участии региональных субъектов борьбы с терроризмом состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам», —сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что учения будут максимально приближены к реальности, а также попросили местных жителей не выходить из дому без документов.

Напомним, ранее в ходе учений на Чёрном море украинские силовики применили турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

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