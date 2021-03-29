Пекин, , 12:13 — REGNUM Вашингтон путем критических заявлений пытается давить на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и авторов доклада по происхождению нового коронавируса. Об этом 29 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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Как отметил официальный представитель китайского МИД, Пекин не приемлет бесконечные обвинения с американской стороны и попытки США очернить КНР в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Когда США станут такими же открытыми и прозрачными по теме поиска источника происхождения коронавируса, как Китай? Почему бы им не пригласить экспертов ВОЗ провести соответствующую работу на территории США? Почему бы им не позвать международных экспертов нанести визит, провести соответствующее расследование и анализ данных о лаборатории Форт-Детрик?», — задался вопросом он.

Также Лицзянь подчеркнул, что, по мнению Пекина, власти США таким образом пытаются давить на группу экспертов ВОЗ, которая исследовала в КНР вопрос о происхождении коронавируса.

«Хотел бы тогда спросить, какая часть доклада была написана правительством Китая? Неужели власти КНР пытаются манипулировать, предоставляя все условия для совместных исследований?», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает публикации доклада ВОЗ о коронавирусе, однако при этом испытывает обеспокоенность из-за того, что власти Китая якобы участвовали в его подготовке.