Пермь, , 12:11 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 120 случаев заражения коронавирусом, сообщает 29 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее суточный показатель составлял 119 фактов.

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Среди 120 носителей коронавирусом пятеро детей. Лечение в больницах получают 33 пермяка, а в амбулаторных условиях медики наблюдают состояние 87 человек.

С начала пандемии в Пермском крае зафиксировано 51 013 случаев заражения. От COVID-19 оправились 45 188 человек. Сегодня в клиниках находятся 734 пациента, у которых диагностировано заболевание.

Скончался от коронавирусной инфекции 1941 человек. За последние сутки подтверждено девять летальных исходов.