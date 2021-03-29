Воронеж, , 12:10 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 205 новых случаев заражения коронавирусом. Статистику за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 29 марта. Накануне, 28 марта, сообщалось о 209 случаях заражения коронавирусом.

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За последние 24 часа выздоровевшими после COVID-19 признаны 179 человек. Скончались за тот же период восемь пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

Всего за период пандемии в Воронежской области подтверждено 74 744 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из них 69 364. Число жертв коронавируса в регионе достигло 2 768 человек.