Владикавказ, , 12:10 — REGNUM В Северной Осетии все населенные пункты будут полностью оснащены уличным освещением. В планах властей республики завершить работы по проведению современного освещения за два года.

«Мы планируем сделать освещение во всех селах Северной Осетии. Освещение будет как во Владикавказе, с применением современных светодиодных светильников», — приводит «15-й Регион» слова министра сельского хозяйства и продовольствия Казбека Вазиева.

По его словам, уже в 2021 году будут благоустроены по программе «Комплексное развитие сельских территорий» села Алагирского, Ардонского, Моздокского, Ирафского, Кировского и Пригородного районов. Эти работы обойдутся региону в сумму свыше 71 млн рублей.

На выделенные средства будут отремонтированы объекты уличного освещения и ливневой канализации, благоустроены зоны отдыха, обустроены пешеходные дорожки и тротуары.

Общая сумма, выделенная в Северной Осетии по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году составит более 736 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — около 708 млн рублей.