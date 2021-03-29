Нур-Султан, 29 марта 2021, 12:09 — REGNUM Новым руководителем фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» назначен Алмасадам Саткалиев, сообщили 29 марта в пресс-службе премьер-министра Казахстана.
Нового руководителя коллективу представил глава правительства республики Аскар Мамин. Он отметил большой опыт Саткалиева в сфере энергетики и системе фонда.
Алмасадам Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алма-Ате. С 2018 года занимал должность управляющего директора по управлению активами фонда «Самрук-Казына».
В 2011—2018 годах — председатель совета директоров, председатель правления АО «Самрук-Энерго».
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