Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM В Ленинградской области установлены новые сроки весенней охоты на перелётную водоплавающую дичь — одного из самых популярных видов охотничьего промысла в регионе. Охота на самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа будет начинаться ежегодно с третьей субботы апреля в первой (южной) зоне Ленобласти, и с четвертой субботы апреля — во второй (северной) зоне, и будет длиться десять дней. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Утки плавают в Неве Дарья Драй © ИА REGNUM

Вместе с тем, по новым правилам, весенняя охота на селезней уток может быть продлена до тридцати дней, если добыча ведется с использованием подсадной утки. Оформление разрешений на охоту начнется с 5 апреля в профильном комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, у государственных охотничьих инспекторов в районах области или на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

К первой зоне отнесены Гатчинский, Волосовский (перешел из северной зоны в южную), Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский районы. Ко второй — Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский районы.

«В Ленинградской области запрещается добыча самок копытных животных и медведя с детенышами, летняя охота на кабана загоном, применение тепловизоров, приборов ночного видения для добычи в темное время суток лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобра», — уточнили областной администрации.

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