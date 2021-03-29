Москва, , 12:07 — REGNUM Ситуация с затором в Суэцком канале показала, насколько возрос поток мировой торговли на протяжении последних десятилетий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Увеличились грузоподъемность и габариты судов, — сказал Колганов. — А Суэцкий канал, хотя его частично реконструировали, тем не менее явно неприспособлен для пропуска судов такого класса. И любые случайности могут если не парализовать мировую торговлю, то серьезно ее нарушить. Через Суэцкий канал проходит примерно 12% мирового потока грузов. И для многих регионов это очень существенно. Это самый удобный путь. А если идти в обход через мыс Доброй Надежды, то затраты колоссально возрастают. Морской транспорт пусть и не самый быстрый, но самый дешевый для международной торговли. И заминки разного рода серьезно повышают издержки. Естественно, что вопрос стоит таким образом, что надо серьезно повысить надежность перевозок. А для этого необходима серьезная реконструкция Суэцкого канала, чтобы сделать его приспособленным для пропуска современных крупнотоннажных судов».

Но тут, как пояснил Колганов, возникают экономические проблемы, так как непонятно, за чей счет будут проводиться эти работы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Марсель Салихов заявил, что одним из опосредованных последствий затора в Суэцком канале может стать расширение использования Северного морского пути.

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