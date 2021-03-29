Калуга, , 12:36 — REGNUM В Калуге за последние три месяца долг по зарплате перед 311 сотрудниками предприятия «Калугатрансмаш» превысил 25 млн рублей. Об этом 29 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

Часть задолженности руководство «Калугатрансмаша», которое неоднократно вызывали на заседания областной комиссии по соблюдению финансовой дисциплины при губернаторе, обещает погасить до 10 апреля 2021 года. Основная проблема предприятия, ставшая причиной формирования долгов по зарплате, — это дефицит оборотных средств. Главным покупателем продукции завода является РЖД, и предприятие зависит от контрактов с ним. Крупная задолженность по зарплате возникла из-за того, что один из конкурсов на поставку продукции РЖД завод не выиграл.

Губернатор области Владислав Шапша попросил региональную прокуратуру оказать содействие в решении создавшейся проблемы. «Вопрос зарплаты — это не вопрос обсуждения, это вопрос обязательств, которые должны быть безусловно выполнены. Я прошу прокуратуру области разобраться с ситуацией и помочь людям получить зарплату. Со своей стороны мы также будем продолжать эту работу», — сказал руководитель региона.

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