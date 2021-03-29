Рязань, , 12:09 — REGNUM Дополнительные центры амбулаторной онкологической помощи откроют в Рязанской области в 2021 году. Они появятся на базе межрайонных медицинских центров, сообщили 29 марта в пресс-службе регионального минздрава.

Центры онкопомощи откроются в Касимовском и Сасовском районах. В них будут направлять пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, а также больных с установленным диагнозом по направлению лечащего врача. Сотрудники центров на базе Рязанского государственного медицинского университета пройдут цикл первичной профессиональной подготовки по профилю «Онкология».

В декабре 2020 года подобный центр открылся на базе Шиловского межрайонного медицинского центра. Медплощадки создают в рамках национального проекта «Здравоохранение».