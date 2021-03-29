Тюмень, , 12:04 — REGNUM В Тюмени на должность директора центра занятости населения назначили Оксану Астафьеву. Об этом сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Ранее Оксана Астафьева возглавляла кадровый центр «Работа в России» в Ишиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области сменился директор департамента труда и занятости населения. Им стал Александр Сидоров, который сменил на посту Надежду Мазуркевич, которая перевелась в правительство Москвы.

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