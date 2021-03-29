Ньон, Швейцария, , 12:04 — REGNUM Матч третьего тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022 между сборными Германии и Северной Македонии будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Об этом 29 марта сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Карасёву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртым рефери назначен Владимир Москалёв.

Матч Германия — Северная Македония пройдёт 31 марта в Дуйсбурге (Германия).

На сегодняшний день сборная Германии с шестью очками лидирует в группе J. Северная Македония с тремя очками занимает третье место. Их соперниками по группе являются также команды Армении, Румынии, Исландии и Лихтенштейна.

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