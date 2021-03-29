Берлин, , 12:06 — REGNUM У модели Panamera третьего поколения есть большие шансы появиться на авторынке, сообщил глава Porsche Оливер Блюм в интервью изданию Autocar.

Блюм подчеркнул, что несмотря на то, что Porsche представила модель Taycan в сентябре 2019 года, в компании не отказались от идеи выпуска новой Panamera.

«Я думаю, это сработает, потому что они находятся в разных сегментах: Panamera всё-таки на ступень выше, чем Taycan», — сказал топ-менеджер.

Блюм отметил, что компании нужно соблюдать осторожность, чтобы не создать ненужной внутренней конкуренции между моделями Panamera и Taycan. Третье поколение Panamera будет более крупным и роскошным. При этом неизвестно, сохранит ли новая Panamera классический двигатель внутреннего сгорания или станет полностью электрической.

Ранее Блюм сообщил, что компания Porsche представит приемника супергибрида 918 Spyder не ранее 2025 года, поскольку сейчас у компании имеются другие приоритеты.

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