Москва, , 12:04 — REGNUM Чаще всего по утрам на завтрак работающие жители России едят бутерброды (32%) и кашу (28%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Яичницу, омлет или вареные яйца готовят на завтрак 21% опрошенных. Пьют по утрам только кофе или чай 20% и 15% соответственно. Едят йогурт или творог по 5% россиян, печенье — 2%.

Также среди любимых блюд на завтрак оказались хлебцы, фрукты, мюсли, хлопья с молоком, сухофрукты и пр. Мужчины чаще завтракают блюдами из яиц (23% против 18%), женщины — творогом или йогуртом (7% против 2%).

Опрос проведен 25 февраля-24 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 400 населённых пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выросло количество жителей РФ, которые вместо того, чтобы позавтракать дома, предпочитают отправиться в кафе.

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