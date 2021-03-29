Казань, , 12:10 — REGNUM В Татарии вторые сутки подряд коронавирус подтверждают у 38 человек. С начала наблюдения, по информации на 29 марта, зарегистрировано 19 348 случаев инфицирования. Выздоровели всего 16 120 пациентов, за сутки — девять человек. За все время произошли 412 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, новых смертей за сутки не зафиксировано, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 14 человек, 24 — лечатся на дому. Среди жителей Казани — 13 новых носителей вируса, 10 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России, по данным на 29 марта, с начала пандемии выявили 4 528 543 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели от ковида и были выписаны 7280 человек. Также зафиксировано 293 летальных исхода.

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