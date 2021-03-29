Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM В Ленинградской области почти за три месяца с начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции привились 65,8 тыс. жителей. Об этом 29 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Сертификат о прививках Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

С начала массовой вакцинации в медицинские организации комитета по здравоохранению Ленобласти поступило 93 822 комплекта вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В настоящий момент всего привито в регионе 65 806 человек, в том числе 3022 медицинских работника, 2068 работника образования, 862 работника соцзащиты и 745 сотрудников силовых структур.

«Полностью привиты 45 404 человек (69% от всех привитых), — отметил в комздраве. — В предыдущие сутки привито 137 человек, в том числе 23 человека закончили вакцинацию».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти 42 тыс. жителей завершили вакцинацию от коронавируса