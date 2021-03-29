Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Власти Новосибирской области призвали предпринимателей получить господдержку за доставку товаров первой необходимости в отдалённые села. Как сообщает 29 марта пресс-служба областного правительства, помощь до 500 тысяч рублей будет оказана в рамках ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области».

На эти цели областным бюджетом в 2021 году предусмотрено 10 млн рублей. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, днная мера господдержки направлена на сохранение действующей торговой сети отдаленных сел, развитие новых форматов торговли, расширение ассортимента реализуемых товаров, улучшение качества жизни сельского населения.

Напомним, в Новосибирске зарегистрировано более 122 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в этой сфере занято более 340 тысяч человек.