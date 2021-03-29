Нижний Новгород, , 12:01 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Нижнего Новгорода, организовавших в пяти арендованных квартирах наркоплантации, на которых выращивали свыше сотни кустов конопли. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

При проведении обыска в этих квартирах, а также по месту жительства злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 126 кустов конопли, а также пластиковые контейнеры и пакеты с марихуаной весом более 1 кг.

Задержанные признались не только в выращивании наркосодержащих растений, но и в торговле наркотиками посредством оставления тайников-закладок.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.