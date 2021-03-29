Киев, , 12:05 — REGNUM Решения президента Украины Владимира Зеленского имеют признаки «узурпации власти» на Украине. Об этом написал адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк 29 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Он прокомментировал указ Зеленского об отмене назначения судьёй Конституционного суда Украины (КСУ) нынешнего главы суда Александра Тупицкого.

«Данным указом президент Зеленский перечеркнул не только все свои предвыборные обещания, но и целый ряд положений украинской конституции, которую он же и должен защищать и неукоснительно соблюдать как её основной гарант», — сказал адвокат.

Сердюк отметил, что в указе Зеленского фигурируют слова об «узурпации власти в 2010—2014 годах», что является нарушением права бывшего президента Украины Януковича и судей Конституционного суда на презумпцию невиновности.

«Столь открытое давление на всю судебную систему, а также попытка незаконного увольнения двух судей единственного органа, обеспечивающего верховенство конституции на Украине, и являются одним из признаков узурпации власти самим Владимиром Зеленским», — подытожил юрист.

Напомним, ранее Зеленский «отменил» указ о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. По словам представителя президента Украины в КСУ, судьи теперь являются «обычными гражданами Украины» и не имеют права на предусмотренное законом пожизненное обеспечение.

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