Киев, 29 марта 2021, 12:05 — REGNUM Решения президента Украины Владимира Зеленского имеют признаки «узурпации власти» на Украине. Об этом написал адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк 29 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Он прокомментировал указ Зеленского об отмене назначения судьёй Конституционного суда Украины (КСУ) нынешнего главы суда Александра Тупицкого.
Сердюк отметил, что в указе Зеленского фигурируют слова об «узурпации власти в 2010—2014 годах», что является нарушением права бывшего президента Украины Януковича и судей Конституционного суда на презумпцию невиновности.
Напомним, ранее Зеленский «отменил» указ о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. По словам представителя президента Украины в КСУ, судьи теперь являются «обычными гражданами Украины» и не имеют права на предусмотренное законом пожизненное обеспечение.
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