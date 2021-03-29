Стокгольм, , 12:08 — REGNUM Новые данные шведского почтового оператора Postnord показывают, что за время пандемии объем электронной торговли в Швеции увеличился на 40%. Однако транспортировка товаров может создать экологические проблемы, так как около трети из них возвращаются. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Некоторые исследователи сейчас призывают к новым правилам онлайн-бронирования, которые бы ограничили возможность бесплатного возврата товара.

Как правило, жители страны отменяют покупки, например, при выборе неправильного размера одежды или по причине ненужности товара, который они заказали ранее.

«В среднем в электронной коммерции в Швеции 30−40% вещей возвращаются, а в магазинах — 1−2%», — заявила научный сотрудник Института Буроса Анна-Мария Петисме.

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