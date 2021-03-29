Чебоксары, , 11:59 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 47 и 43. Также подтверждены новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 29 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 22 705 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 43.

Победили болезнь 20 279 пациентов, из них за последние сутки — 47. Доля выздоровевших составила 91,3%. В настоящее диагноз COVID-19 официально поставлен 770 пациентам.

Кроме того, за сутки в Чувашии умерли семь пациентов с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 скончались 1206 человек.

Отметим, что ранее в Чувашии возобновило прием пациентов эндокринологическое отделение Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн.