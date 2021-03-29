Нижний Новгород, , 11:59 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 29 марта выявили 291 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 286 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 106 892 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписан 371 человек, всего выздоровели с начала пандемии 100 852 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 11 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2824 человек. Накануне сообщалось о 12 летальных случаях.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро субботы число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3549 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,5 тыс. коек, 558 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,92. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 29 марта остаются свободными 19% коек.