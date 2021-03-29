Джакарта, , 11:59 — REGNUM Глава фармацевтической компании Bio Farma Хонести Бащир заявил, что Индонезия входит в число ведущих стран мира по вакцинации населения от коронавируса, сообщает Antara.

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«Индонезия, является одной из ведущих стран по вакцинации населения. В стране сделали 10,4 млн инъекций вакцины», — отметил Хонести Бащир.

По вакцинации населения Индонезия занимает девятое место после США, Китая, Индии, Великобритании, Бразилии, Турции, Германии и России. За Индонезией идут Франция, Израиль, Италия и Объединенные Арабские Эмираты.

Хонести Бащир также заявил, что такими темпами Индонезия сможет добиться коллективного иммунитета примерно за 15 месяцев.

Правительство Индонезии через компанию Bio Farma заключило контракты на закупку 329,5 млн доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, число получателей вакцины от COVID-19 в Индонезии выросло до 7 243 202 человек.

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