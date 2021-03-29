Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM В 2020 году в Свердловской области достигли исторического максимума по числу совершённых онлайн-покупок в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

За год жители совершили 440 млн онлайн-покупок на сумму 1,2 трлн рублей. Это рекордные цифры, отмечают в ЦБ.

Также аномально выросло число платежей, совершённых с помощью смартфонов (в 3,5 раза, до 7,5 млрд рублей). А количество электронных терминалов оплаты в торговых сетях увеличилось на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в 2020 году на 20% уменьшилось число операций по снятию наличных средств в банковских карт.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале почти перестали снимать деньги с карт