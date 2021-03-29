Москва, , 11:57 — REGNUM Россия может гордиться своей наукой, и об этом нужно рассказывать людям. Об этом на заседании оргкомитета всероссийской премии «За верность науке» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с вами живем в стране, которая может гордиться своей наукой. Но чтобы об этом рассказать людям, нужно очень простыми словами рассказать о сложном. Иногда это требует не меньше таланта и знаний, чем у самих ученых», — сказал Песков.

По его словам, мир находится на пороге смены технологического уклада: «Каждый год сокращается расстояние между фундаментальной наукой и простой человеческой жизнью. И этот процесс, как мне кажется, будет и дальше ускоряться».