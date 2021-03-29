Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Несмотря на продолжающееся широкое распространение коронавирусной инфекции Агентство общественного здравоохранения Швеции представило план по послаблению различных карантинных ограничений. Сейчас правительство страны приступило к рассмотрению документа, после чего кабинет министров объявит свое решение. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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«Наверное, можно позволить большему количеству людей находиться в одной компании в ресторане и снизить требование к зависимости числа посетителей магазинов, спортзалов и других помещений от числа квадратных метров на одного человека. Существует также предельное число в 500 человек, которые могут находиться в магазинах, художественных галереях и музеях. Его можно отменить», — заявила в интервью газете представитель ведомства Сара Байфорс.

В своем предложении Агентство общественного здравоохранения описывает три различных сценария по развитию эпидемиологической ситуации в Швеции и механизмы, с помощью которых власти могут снимать ограничения, исходя из оценок ведомства.

Сейчас Швеция находится на третьем, самом серьезном уровне по характеру развития пандемии в стране. По оценкам ведомства, даже на втором уровне необходимо сохранить многие ограничения.

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