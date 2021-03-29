Москва, , 11:57 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 1612 носителей коронавируса. Об этом 29 марта сообщили в оперативном штабе столицы.

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За сутки с ковидом госпитализировали 632 пациента, умерли 49 человек. 844 пациента полностью выздоровели и были выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге за истекшие сутки подтверждено 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Впервые за время спада второй волны эпидемии суточная цифра новых носителей опустилась ниже уровня в 700 случаев.