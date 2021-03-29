Ашхабад, 29 марта 2021, 11:56 — REGNUM Власти Туркмении разрешили работу драматических театров во всех регионах республики, сообщает издание TurkmenTeatrlary («Туркменские театры»).
Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением болезней разрешила возобновить работу театров с 1 апреля. Спектакли будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям с 19:00.
Ранее власти Туркмении ограничили работу объектов общественного питания, культуры и сервиса из-за «сложной эпидемиологической обстановки в регионе и мире». Официально в республике нет коронавируса.