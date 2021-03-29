Минск, , 12:03 — REGNUM Документы об экстрадиции в Белоруссию 36-летнего гражданина страны, обвиняемого в призывах к участию в незаконных акциях, направила в Россию белорусская генпрокуратура. Об этом 29 марта рассказал начальник международно-правового отдела Следственного комитета (СК) Белоруссии Михаил Вавуло, его слова приводит агентство БелТА.

«Буквально на днях в Генпрокуратуру направлены документы о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Беларуси, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений», — сказал он.

Также Вавуло уточнил, что данный белорусский гражданин обвиняется в том, что он с августа по сентябрь минувшего года администрировал несколько деструктивных телеграм-каналов, где публично размешал информацию с призывами принимать участие в незаконных акциях в Минске и Лиде, и склонял к конкретным действиям, нарушающим общественный порядок, преследуя целью дестабилизацию обстановки в республике.

Кроме того, представитель СК Белоруссии уточнил, что данный гражданин обвиняется по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях») и ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико объявил о создании в стране новой партии, которая будет носить название «Вместе».