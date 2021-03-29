Богучар, Воронежская область, , 11:56 — REGNUM Проверку по факту танцев около Вечного огня на братской могиле павших в годы Великой Отечественной войны в Богучаре Воронежской области начали следственные органы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, установлены и опрошены очевидцы, представители органов местного самоуправления, даны поручения оперативным службам об установлении личности злоумышленницы, истребована и изучена архивная документация о месте воинского захоронения», — уточнили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Сети появилось видео, снятое у мемориала в Богучаре Воронежской области. На кадрах видно, как светловолосая девушка в мини-юбке танцует вокруг мемориала, ходит по цветам. В полиции уточнили, что личность девушки установлена, она нуждается в специализированной медицинской помощи.

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