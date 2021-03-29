Псков, , 12:05 — REGNUM В Псковской области продолжает снижаться число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе был зарегистрирован 51 новый случай инфицирования, что на пять больше, чем сутками ранее, но на двадцать меньше, чем было выявлено в начале прошлой недели. Об этом 29 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразились 34 148 человек, из них 23 334 выздоровели, в том числе восемь — за минувшие сутки. Умерло 235 жителей, в том числе 28 марта было зарегистрировано три новых летальных случая.

«Новых очагов не выявлено, под контролем Роспотребнадзора по-прежнему остаются три вспышки заболевания», — отметил губернатор региона Михаил Ведерников.

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