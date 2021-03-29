Стокгольм, , 11:58 — REGNUM Несмотря на свою твердую приверженность разрешению проблем, связанных с климатом, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен получил «щелчок по носу», когда президент США Джозеф Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату, забыв упомянуть его в списке участников. Об этом сообщила газета Fria Tider.

В списке приглашенных есть главы правительств Норвегии и Дании, а также такие люди, как лидер Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и бразильский президент Жаир Болсонару.

По данным Белого дома, во время встречи в цифровом формате 22−23 апреля мировые лидеры, обсудят изменение климата для достижения цели в сдерживание роста температур на планете на уровне до 1,5 градуса по Цельсию.

«Мы надеемся, что встреча увенчается успехом и приведет к росту динамики в работе по глобальному климату. Важно, чтобы больше стран прилагали больше усилий в процессе перехода к состоянию климатической нейтральности. Швеция и шведские компании всегда готовы сотрудничать и вносить свой вклад, используя наши знания и нашу твердую приверженность по вопросам климата», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Швеции Микаэль Линдстрем в комментарии телеканалу SVT.

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