Батайск, Ростовская область, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области по обвинению в халатности перед судом предстанет бывший начальник управления ЖКХ Батайска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в феврале 2020 года чиновник подписал акты выполненных работ по зимнему содержанию дорог. При этом в документы были внесены фиктивные данные о расходе песка и технической соли. Ущерб муниципальному бюджету превысил 1,6 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, что ранее под следствие попал бывший гендиректор батайского комбината благоустройства и заместитель директора компании «ОВС-Строй». Песок и техсоль, предназначенные для зимнего содержания дорог, стоили городскому бюджету более 3 млн рублей.

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