Кызыл, , 11:54 — REGNUM В Туве в рамках проекта «Под одним небом» организована работа по обмену учителями между сельскими и городскими школами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, учителям школ Кызыла в совершенстве владеющих русским языком предложат два раза в год — в ноябре и апреле выезжать в районы.

Им предоставят гранты в размере 50 тыс. рублей. В ответ сельские учителя поедут работать в столичные школы.

«Для них это будет стажировка. Школьники Кызыла услышат чистую тувинскую речь. 1 апреля мы объявляем конкурс до июня следующего года. Депутаты одобрили этот муниципальный проект», — отметила представитель горсовета Кызыла Ирина Казанцева.

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