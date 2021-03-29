Ярославль, , 11:53 — REGNUM В Ярославле в исправительной колонии № 8 для снятия психологического напряжения сотрудников используют психокоррекционный прибор — майнд машину или мозговую машину. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.

Майнд машина в ИК-8 76.fsin.gov.ru

Прибор состоит из наушников и светодиодных очков, воздействие на мозг оказывают звуковые и световые сигналы.

«Технология аудиовизуальной стимуляции дает ни с чем несравнимую возможность контролировать психо-эмоциональное состояние без медикаментов, без воздействия посторонних установок и внушений и без формирования зависимости», — рассказал начальник психологической лаборатории ИК-8 майор внутренней службы Владислав Малышев.

Майнд машина активизируют те или иные мозговые волны, позволяя человеку настроиться на необходимое состояние. Любой желающий сотрудник может пройти сеансы релаксации, медитации, обучения, пробуждения и поднятия настроения.

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