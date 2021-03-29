Ярославль, 29 марта 2021, 11:53 — REGNUM В Ярославле в исправительной колонии № 8 для снятия психологического напряжения сотрудников используют психокоррекционный прибор — майнд машину или мозговую машину. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.
Прибор состоит из наушников и светодиодных очков, воздействие на мозг оказывают звуковые и световые сигналы.
Майнд машина активизируют те или иные мозговые волны, позволяя человеку настроиться на необходимое состояние. Любой желающий сотрудник может пройти сеансы релаксации, медитации, обучения, пробуждения и поднятия настроения.
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