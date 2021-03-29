Владикавказ, , 11:52 — REGNUM В Северной Осетии обсудили подготовку к параду Победы. В условиях пандемии коронавируса особое место власти региона уделяют безопасности участников парада, в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны.

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В этих целях было объявлено условие участия в параде — обязательное предоставление справки об эпидокружении или документ, подтверждающий прохождение вакцинации.

«Организаторы, военнослужащие и приглашенные гражданские лица должны будут предоставить эпидсправку или сведения о прохождения вакцинации против COVID-19», — заявила в ходе заседания республиканского организационного комитета «Победа» вице-премьер Ирина Азимова.

Напомним, в 2020 году военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходил в Северной Осетии без зрителей.

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