Москва, , 13:17 — REGNUM Депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) признан виновным в нарушении ч.5 ст.20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Об этом народный избранник сообщил в своём телеграм-канале.

По признанию парламентария, такое судебное решение стало для него неожиданностью. Якобы его не известили о проходящем процессе. О том, что Тверской районный суд признал Ступина виновным депутат узнал от знакомых.

«Ни повестки, ни протокола, ни объяснений, ни возможности защищаться, ни вообще понимания: а за что? После второго такого заочного осуждения следующим станет дело уголовное. К нему, видимо, и хотят подвести. Поеду пытаться знакомиться с материалами», — написал депутат Мосгордумы.

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