Сухум, , 11:53 — REGNUM Военнослужащие военной базы Минобороны России в Абхазии проводят тактические учения в горной местности на полигоне Цабал. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) МО РФ.

По данным ведомства, в учениях, которые проходят в ходе проверки подготовки военнослужащих, принимают участие около тысячи мотострелков и артиллеристов. Манёвры будут проводить в дневное и в ночное время.

Сообщается, что больше всего внимания будет уделено фортификации пунктов обороны, а также уничтожению целей при наступлении. Также в ходе учений военнослужащим нужно преодолеть зоны условного химического заражения.

«Комиссиями вышестоящих органов военного управления также будет проверена укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки», — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Учения планируется проводить до конца недели. В завершении должны пройти контрольные стрельбы по движущимся мишеням.