Буэнос-Айрес, , 11:47 — REGNUM Аргентина 29 марта начнёт применять дополнительные меры контроля для предотвращения роста инфекций COVID-19 в разгар Пасхи. Об этом пишет Prensa Latina.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

К уже существующим положениям, запрещающим поездки в такие страны, как Бразилия, Мексика, Чили и Великобритания, глава Кабинета министров Аргентины Сантьяго Кафьеро объявил, что было решено применить режим удалённой работы в государственном управлении.

Хотя уроки в школах пока будут сохраняться, министр уточнил, что с 29 марта по 31 марта национальный государственный сектор должен начать выполнять свою работу удаленно. Он также призвал провинции принять аналогичные меры.

С соседней Бразилией, переполненной заболевшими, и с появлением в стране новых штаммов SARS-CoV-2, обнаруженных в Манаусе и Рио-де-Жанейро, Аргентина усиливает контроль, продвигая график вакцинации, чтобы добиться иммунизации ряда категорий пациентов.

Глава Кабмина также настоял на туристическом контроле на Страстной неделе. По его словам, необходимо удвоить усилия по избеганию деятельности, связанной с повышенным риском.