Иркутск, , 11:44 — REGNUM Прокуратура Иркутской области выявила многочисленные нарушения закона, связанные с ненадлежащим формированием планов тушения лесных пожаров, сводного плана тушения лесных пожаров Иркутской области, факты неполноты обеспеченности сил и средств лесхоза и лесопользователей по тушению лесов. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба данного ведомства.

Должностным лицам 8 филиалов ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» и 34 крупным лесопользователям объявлены предостережения, внесено шесть представлений руководителям лесничеств, а также представление министру лесного комплекса Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году лесной комплекс Иркутской области переходит в цифровой формат, не имеющий аналогов в России: арендаторы и органы управления лесами смогут работать в едином цифровом пространстве в виде «Личного кабинета лесопользователя» с помощью информационной системы Лесрегистр. Планируется, что система станет мощным ресурсом в борьбе с «черными лесорубами».

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