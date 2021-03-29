Бриджтаун, , 11:47 — REGNUM Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 возле берегов Барбадоса в Атлантическом океане. Об этом 29 марта сообщает Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 146,7 км в северо-восточном направлении от столицы страны Барбадоса — города Бриджтаун, где проживает примерно 98,5 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

При этом сообщения об угрозе цунами не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали около восточного побережья Камчатки сейсмологи.