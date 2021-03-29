Сеул, , 11:46 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительное повышение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 22 по 26 марта среди 2516 человек, уровень поддержки политики президента страны составил 34,4%, что на 0,3% выше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера также не мало соотечественников — 62,5%, что на 0,3% выше, чем неделю назад.

Между тем, уровень поддержки правящей демократической партии «Тобуро» за неделю вырос на 0,2%, до 28,3%, а оппозиции «Сила народа» — на 3,5%, до 39%.

Уровень поддержки Народной партии составил 8,3%, Открытой демократической партии — 5,8%, партии Справедливости — 3,6%.