Лос-Анджелес, США, , 11:42 — REGNUM Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракт с центровым Андре Драммондом. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения не сообщаются. Ранее Драммонд договорился с «Кливлендом», за который выступал с 2020 года, о выкупе своего контракта.

В нынешнем сезоне Драммонд сыграл за «Кливленд» 25 матчей, в которых набирал в среднем 17,5 очка, делал 13,5 подбора, 2,6 передачи, 1,6 перехвата и 1,2 блок-шота.

С 2012 по 2020 года Драммонд выступал за «Детройт Пистонс». Он дважды участвовал в матче звёзд НБА.